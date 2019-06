La battuta del cognato sul vestito della sposa fa scattare la rissa in agriturismo

Il pranzo di nozze era iniziato in un’atmosfera rilassata e festosa in un agriturismo di Robecco sul Naviglio e forse in un eccesso di relax e “volemose bene” ecco che il cognato fa una battuta sul vestito della sposa e partono schiaffi, spintoni e pugni tra gli sposi e i cognati.

La storia è stata raccontata dal Corriere on line. Quattro i coinvolti nella rissa che hanno riportato lievi ferite medicate sul posto dal personale a bordo delle ambulanza mentre ai carabinieri di Abbiategrasso è toccato ricostruire gli avvenimenti e attendere che qualcuno dei coinvolti sporga denuncia.

Si è concluso nel peggiore dei modi, dunque, il pranzo nuziale di una coppia che aveva scelto un agriturismo nel paesino in riva al naviglio per chiudere la giornata che tutte le coppie vorrebbero mettere in testa all’album dei ricordi più belli. Per loro non sarà così.

Il fatto risale a domenica 2 giugno e tutto sarebbe iniziato a causa della battuta sopra le righe del cognato che ha fatto esplodere l’ira della sposa, a quel punto sono iniziate a volare parole grosse tra i due e subito dopo si sono uniti anche il marito della sposa e la moglie del cognato passando dalle parole ai fatti. Quando sono arrivati i carabinieri e le ambulanze la rissa era stata già sedata