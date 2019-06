La farmacia trasloca in zona Sant’Anna, venerdì l’inaugurazione venerdì

Dopo mesi di dibattito e una lunga mobilitazione (contro il trasferimento) aprirà venerdì 14 giugno 2019 la “nuova” farmacia comunale in via Marconi, all’interno del comparto commerciale che comprende anche il supermercato Tigros.

Nuova tra virgolette perché in realtà si tratta della storica Farmacia n.1 della CMS, fino ad oggi in centro città. Che ora troverà una collocazione e un allestimento nuovo.

Il comitato “Farmacia non andare via” lamentava la perdita di un punto di servizio centrale per la cittadina e ha contestato a più riprese la procedura adottata. L’amministrazione, dal canto suo, ha invece difeso la scelta in ottica strategica, per una migliore distribuzione sul territorio e una maggiore redditività, in ottica di difesa del servizio pubblico.

Quanto alla vecchia sede, il sindaco Poliseno ha tracciato un possibile percorso: «Negli spazi lasciati vuoti in zona San Giulio sposteremo tutta una serie di servizi di interesse pubblico, pensiamo in particolare a un nuovo centro prelievi».

L’appuntamento per l’inaugurazione è alle ore 18.00, in via Marconi 98.