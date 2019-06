La festa della Repubblica rinnova la lotta “a mafie e corruzione”

È stata una cerimonia di festa quella organizzata per celebrare il 2 giugno a Varese, giornata della Repubblica Italiana.

Le autorità civili e militari, insieme a molti cittadini, si sono riunite in piazza Repubblica per ricordare e rinnovare l’impegno preso dagli italiani con il referendum del 2 giugno del 1946, quando il Paese scelse di diventare una Repubblica.

La cerimonia, diretta dal prefetto Enrico Ricci, si è svolta in piazza Repubblica con l’alzabandiera (issato sulle note dell’inno d’Italia), la deposizione delle corone in memoria dei caduti e la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2018 a benemeriti cittadini residenti in provincia di Varese.

Nel discorso del Presidente della Repubblica, letto dal prefetto, Sergio Mattarella ha parlato detto che “la pluralità e diversità, che la Carta repubblicana ha voluto garantire, vive nella leale collaborazione fra lo Stato e le autonomie, nella sinergia fra i livelli di governo, nell’esercizio quotidiano dei principi di solidarietà e sussidiarietà, finalizzati ad assicurare l’unità della nazione insieme all’efficacia dell’azione pubblica”, sottolinea ancora Mattarella, aggiungendo, rivolgendosi ai prefetti, “Nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della convivenza, vi orienta lo spirito della Costituzione repubblicana, dei diritti e doveri dei cittadini che essa proclama così come dei limiti che pone alle autorità, nel segno del primato della legalità”.

Mattarella, rinnovando gli impegni dello stato, ha ricordato anche la battaglia alla corruzione, “per un’azione di prevenzione di crimini della criminalità organizzata è decisivo combattere fenomeni di mafia e corruzione che sottraggono illecitamente risorse alle comunità e alle loro prospettive di crescita, alterando gli equilibri di mercato e le dinamiche competitive tra operatori economici”.

Alla celebrazione c’erano il governatore Attilio Fontana, il presidente della provincia Emanuele Antonelli, il sindaco di Varese Davide Galimberti, di Gallarate Andrea Cassani e di Tradate Giuseppe Bascialla insieme a molti sindaci del territorio; i parlamentari Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda e l’assessore regionale Raffaele Cattaneo.

I premiati, così come prevede il titolo, “sono state persone che hanno favorito il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, la tutela del territorio e le civiltà locali”.

I premiati dal prefetto Ricci:

La medaglia d’onore alla memoria è stata consegnata a Gianmaria Berrini, Ermanno Besani, Carlo Chiamenti, Bortolo Pedrocchi, Egidio Penati, Luigi Premoli, Andrea Rebuffoni, Cipriano Visinoni.

Mentre le onorificenze al merito della Repubblica italiana sono andate all’arsaghese Giorgio Merletti, al varesino Giacomo Bianco, al tradatese Giannino Canziani, a Gabriele Colella di Gazzada Schianno, a Sergio Gianoli di Gavirate, alla professoressa Giancarla Mantegazza di Busto Arsizio, a Pierangelo Pinciroli e Beniamino Vergori entrambi di Busto Arsizio.

