La festa non ha l’autorizzazione: salta il Prom del Cairoli

Fine d’anno amaro per gli studenti del liceo classico Cairoli di Varese. Dopo lo stop del “Cairoli’s got talent” , salta anche il Prom.

In un video postato su Instagram, i rappresentanti del liceo hanno dovuto avvisare i compagni: “ per violazioni rilevate la scorsa settimana, il locale rimane chiuso e la nostra festa è , per ora, annullata”.

Cos’è successo? Il locale chiuso per indagini è il Poggio Refresh di Luvinate, un’area verde nel mezzo del parco, con piscina e foresteria molto rinomata nel periodo estivo.

La scorsa settimana, il gestore aveva dato in affitto i locali a un organizzatore di eventi per la festa del liceo Ferraris. Ed è proprio a causa del Ferraris Lab che è scattata la sanzione. Nel corso della festa del liceo scientifico, la musica ad alto volume aveva infastidito i residenti. Le forze dell’ordine erano intervenute più volte per adeguare il suono, con scarsi risultati.

Alla una e mezza di notte, quindi, la festa era finita bruscamente. Le verifiche successive hanno fatto emergere alcune irregolarità organizzative, problemi che le forze dell’ordine, hanno riscontrato anche per l’evento successivo, il Prom del Cairoli, gestito sempre dallo stesso organizzatore.

Da qui la decisione di non dare l’autorizzazione e far saltare così il tradizionale momento conclusivo dell’anno scolastico cairolino