La giornata mondiale del lavoro a maglia si festeggia alle Corti

L’Associazione Varese In…Maglia organizza come tutti gli anni la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, e questa volta lo fa in collaborazione con il Centro Commerciale Le Corti, all’interno del quale c’è la sede dell’associazione.

«La “Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico” è un evento internazionale finalizzato ad una opportunità di incontro dedicato allo sferruzzamento, con uno spirito di amicizia e allegria – Spiega Antonia Calabrese, presidente dell’associazione – Graditi ospiti saranno con noi la scuola di ballo “Art dance” reduci da un prestigioso premio conquistato all’estero, i City Angels che parleranno di sicurezza in città e daranno consigli alle donne su come difendersi da aggressioni, e il movimento artistico culturale “Seguendo il filo di Arianna”, espressioni artistiche contro la violenza sulle donne e il reato di femminicidio con Valentin Grassi, sua fondatrice, a cui l’associazione donerà un tappeto per le donne, tutto rosso contro la violenza alle donne».

L’evento di domenica 9 giugno, che si terrà nella piazza del – 2 a partire dalle 15, comincia con i laboratori di maglia, seguono alle 16 le esibizioni di danza di Art Dance, i consigli dei City Angels e alle 17.15 la consegna del tappeto rosso contro la violenza alle donne a Valentina Grassi e al suo movimento.

La giornata è gratuita e aperta a tutti: chiunque desidera partecipare può presentarsi, sia con ferri che con uncinetto, con un lavoro da portare avanti o con uno da iniziare o solo con la voglia di condividere, scambiare idee o anche per la curiosità di provare. E’ gradita la presenza dei bambini.