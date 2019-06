La grande esercitazione antincendio per salvare gli animali

Il fuoco che sale dalla montagna ed è già sul crinale: poche centinaia di metri più in altro c’è una fattoria con diversi cavalli che rischiano la vita: il fumo li avrà già raggiunti? Hanno necessità di assistenza veterinaria? E dove portarli, nel cuore della notte?

Galleria fotografica Brinzio 2019, la grand esercitazione di protezione civile 4 di 10

È uno scenario d’esercitazione. Ma è quanto in realtà avvenne lo scorso inverno durante il grande incendio fra la Martica e la Valganna che per oltre una settimana mise a dura prova ogni anello della catena logistica dallo spegnimento all’assistenza dei cittadini, fino all’intervento per salvare gli animali.

Per questo a Brinzio il prossimo fine settimana avverrà una simulazione di protezione civile appositamente ritagliata per testare “L’attività dell’area medicae veterinaria nella gestione delle emergenze“.

Il campo base è in via di allestimento e le foto abbinate a questo articolo testimoniano lo sforzo messo in piedi per dare seguito a questo obiettivo.

L’esercitazione “Brinzio 2019” coinvolge Provincia di Varese e la Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con Parco regionale Campo dei Fiori, il Comune di Brinzio, AREU AAT Varese, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ATS Insubria, U.O. Veterinaria Regione Lombardia e l’Associazione Nazionale Alpini Sez. di Varese.

L’impianto dell’esercitazione si è sviluppato a partire dall’iniziativa promossa dal ATS Insubria – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale che prevede la realizzazione di un evento formativo rivolto a veterinari DVSAOA, Medici DIPS, Tecnici della Prevenzione DVSAOA/DIPS, Veterinari/Chimici IZSLER/OEVR, Medici/Biologi/Chimici Laboratori di Sanità Pubblica, Funzionari/Dirigenti D.G. Welfare – Regione Lombardia, che saranno impegnati in una tre giorni di formazione in materia di gestione delle emergenze non epidemiche di carattere medico e veterinario e delle emergenze epidemiche di carattere veterinario con approfondimenti mirati a migliorare la sinergia operativa nell’ambito del sistema protezione civile.