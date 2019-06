La lezione di Generazione d’industria: premiamo merito e competenza

È stata una grande ondata di energia quella che giovedì 6 giugno ha invaso la Villa Napoleonica del centro congressi delle Ville Ponti in occasione della cerimonia di chiusura dell’ottava edizione del progetto “Generazione d’industria”. Un’ondata rosso vermiglio che ha coinvolto quattrocento persone tra ragazzi, professori e imprenditori presenti all’assegnazione delle 70 borse di studio messe a disposizione dall’Unione industriali della provincia di Varese e 44 imprese ad altrettanti studenti di istituti tecnici industriali e commerciali della provincia.

Il progetto, nato nel 2011 per iniziativa dell’Unione industriali di Varese con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura imprenditoriale e per combattere vecchi stereotipi legati all’istruzione tecnica e industriale, ha realizzato una vera e propria rete, in cui aziende, scuole del territorio e Unione industriali collaborano attivamente per proporre agli studenti diverse iniziative per avvicinarsi al mondo del lavoro. Si va dai tirocini di lunga durata da svolgere durante l’anno scolastico ai corsi tenuti dalle aziende per gruppi di studenti selezionati, dalle lezioni di aggiornamento sulle ultime novità nei processi produttivi per professori fino alla premiazione degli studenti più meritevoli.

Tiziano Barea, presidente della BTSR international spa, anima e motore del progetto “Generazione d’industria”, ha ribadito la fiducia nei giovani e nelle loro capacità. «Vogliamo investire e costruire insieme a loro il futuro delle nostre imprese – ha detto Barea -. Abbiamo bisogno di ragazzi coraggiosi e preparati: per questo vogliamo premiare chi si è impegnato e ha dimostrato di voler fare di più. Sono loro il nostro futuro e vogliamo incoraggiarli e insieme anche ringraziarli per l’entusiasmo che hanno portato nelle nostre imprese”».

Barea si è poi rivolto direttamente al numeroso pubblico che ha partecipato alla cerimonia: «Abbiamo un obiettivo molto ambizioso: promuovere la cultura industriale. E lo stiamo facendo grazie all’impegno di tanti che lavorano nelle scuole e nelle imprese».

«Siamo ormai arrivati – ha dichiarato Roberto Grassi, presidente dell’Unione industriali di Varese – all’ottava edizione di “Generazione industria”, un progetto che cercheremo di portare avanti sempre con lo stesso impegno. Crediamo molto nell’istruzione dei ragazzi e pensiamo che “Generazione industria” possa essere un’opportunità anche per noi imprenditori di mostrare ai giovani come sia veramente l’ambiente di lavoro all’interno delle eccellenze produttive del Varesotto».

«La provincia di Varese – ha proseguito Grassi – ha molte aziende manifatturiere e per questo il “saper fare” da noi è molto importante. È però necessario che a fianco del “saper fare” ci sia anche il “voler fare”. Ai ragazzi mi sento di dire che oltre all’attività didattica, per aver successo nel futuro dovranno anche avere tanta volontà».

«”Generazione d’Industria” – ha commentato Paola Benetti, responsabile di orientamento e alternanza scuola lavoro dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese – ci dà l’idea di cosa significhi una collaborazione virtuosa tra la filiera formativa e il mondo imprenditoriale del territorio. Questo progetto educativo condiviso ha permesso di evidenziare i talenti degli studenti e con il lavoro in azienda hanno ottenuto una formazione completa».

Nel corso delle premiazioni, Greta Galli, una studentessa dell’Istituto Geymonat di Tradate, ha mostrato il funzionamento di un braccio elettronico completamente realizzato in Lego. Questo era uno dei quattro progetti vincitori del premio “Generazione d’Industria” realizzati dagli studenti. Oltre all’idea di Greta e quelle dei suoi compagni del Geymonat, sono stati presentati anche i progetti degli studenti del Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende, dell’Isis Newton di Varese e dell’Isis Facchinetti di Castellanza.

ELENCO DEGLI STUDENTI PREMIATI

1. “Volontè” di Luino

Leonardo Banchi

Andrea Leonardo Capobianco

Raffaele Ferrari

Riccardo Fiorini

Ivan Giubilei

Manuel Ippolito

Martina Pozzato

Giulia Salio

2. “Newton” di Varese

Davide D’Agosta

Francesco Perri

Ivan Santagata

Antonio Alex Vitalini

3. “Keynes” di Gazzada Schianno

Sonia Busceti

Andrea Daino

Letizia Gugiatti

Francesco Re

Ruben Scopacasa

Riccardo Sostaro

Paola Syku

Laura Vitale

4. “Geymonat” di Tradate

Nicolas Aieta

Gabriele De Lorenzis

Moeen Din Rupal

Sara Giurato

5. “Riva” di Saronno

Mattia Barbieri

Marco Ceriani

Luca Marsilio

Davide Turconi

6. “Parma” di Saronno

Matteo Franchi

Simone Lagnoni

Mohammad Sadiq

Andrea Santin

7. “Facchinetti” di Castellanza

Stefano Bon

Luca Criniti

Marco Faverio

Emanuele Ghilardi

Edoardo Grillo

Giovanni Battista Parisi

Marco Venturelli

8. “Ponti” di Gallarate

Alessandro Castiglioni

Carlo Vittorio Cermesoni

Tiziano Moltrasio

Leonardo Zambolin

9. “Dalla Chiesa” di Sesto Calende

Luca Colombo

Samuele De Paoli

Vincenzo Errichiello

Rebecca Fortese

Francesco Silvestri

Marco Torni

Luis Fernando Vargas Yaguachi

10. “E.Stein”di Gavirate

Valentina Grieco

Mauro Onofrio

11. “Gadda Rosselli” di Gallarate

Floriana Leo

Giulia Gullino

12. “Valceresio” di Bisuschio

Giulia Corniani

Sara Zanini

13. “Zappa” di Saronno

Luca Baschieri

Corinne Giurolo

Xiang Huihui

14. “Don Milani” di Tradate

Daniele Castelli

Daniele Rusconi

15. “Montale” di Tradate

Giulia Colmegna

Federica Scripilliti

16. “Daverio – Casula” di Varese

Miriam Giannatiempo

Serena Todeschini

17. “Tosi” di Busto Arsizio

Aurora Alemtsehay Bezzon

Giulia Giatti

Gaia Miranda

Elisa Montagnana

Alessio Ventre

ELENCO DELLE IMPRESE ADERENTI A GENERAZIONE D’INDUSTRIA

• Acsa Steel Forgings Spa di Oggiona Santo Stefano

• ADR Spa di Uboldo

• Afros Spa di Caronno Pertusella

• Alfredo Grassi Spa di Lonate Pozzolo

• BTicino Spa di Varese

• BTSR International Spa di Olgiate Olona

• Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio

• D’andrea Spa di Lainate

• Desmet Ballestra spa – Mazzoni LB Soap di Busto Arsizio

• Elmec Informatica Spa di Brunello

• Eolo Spa di Busto Arsizio

· Eurojersey spa di Caronno Pertusella

• Ficep Spa di Gazzada Schianno

• Fimi Srl di Saronno

• Cesare Galdabini Spa di Cardano al Campo

• Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali

• Goglio Spa di Daverio

• Guttadauro Computers & Software Srl di Cassano Magnago

• IMP Spa di Saronno

• LASCOR Spa di Sesto Calende

• LATI Industria Termoplastici Spa di Vedano Olona

• Lavorazioni Sistemi Lasi Srl di Gallarate

• Lindt & Sprungli Spa di Induno Olona

• MPG Manifattura Plastica Spa di Gallarate

• Novartis di Origgio

• Primetals Technologies Italy Srl di Marnate

• Rettificatrici Ghiringhelli Spa di Luino

• Rft Spa di Gazzada Schianno

• Riganti Spa di Solbiate Arno

• Samic Spa di Lonate Ceppino

• Sanofi Spa di Origgio

• Secondo Mona Spa di Somma Lombardo

• Silvio Fossa Spa di Gallarate

• Sofinter Spa di Gallarate

• Spm Spa di Brissago Valtravaglia

• Studio Ingegneria Noemi Milani di Gallarate

• Swk Utensilerie Srl di Gemonio

• Tecniconsult Spa di Busto Arsizio

• Tenova Spa di Castellanza

• Thor Specialties Srl di Casale Litta

• Tigros Spa di Solbiate Arno

• Vibram Spa di Albizzate

• Vodafone Automotive Spa di Varese

• Whirlpool Europe Srl di Biandronno