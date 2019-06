La moto lombarda Paton ha vinto di nuovo una gara del Tourist Trophy

Per il terzo anno consecutivo, la squadra corse ufficiale della Paton ha vinto una gara tra quelle organizzate nell’ambito del Tourist Trophy, il leggendario – e pericolosissimo – festival motociclistico che si disputa ogni anno sulle strade (sì, le strade, con tanto di muri, marciapiedi e guard rail a fare da contorno) dell’Isola di Man, territorio che si trova nel tratto di mare tra Gran Bretagna e Irlanda.

La Paton è una storica azienda lombarda che per tanti anni ha preso parte anche al Motomondiale (anche in classe 500) sotto la guida del mitico Giuseppe Pattoni, fondatore della casa insieme all’ingegner Lino Tonti, figura fondamentale per la storia del motociclismo varesino. Oggi l’azienda che ha sede a Cassinetta di Lugagnano è di proprietà della SC Project, azienda che produce scarichi per moto, che ha rilanciato l’attività sportiva della stessa Paton trovando grandi soddisfazioni proprio al Tourist Trophy.

Nella classe riservata alle moto bicilindriche 4 tempi con una cilindrata di 650 cc (la cosiddetta Lightweight TT) la Paton S1-R ha centrato ieri – giovedì 6 giugno – la terza vittoria consecutiva: dopo il successo ottenuto nel 2017 da Michael Rutter e quella del 2018 di Michael Dunlop, è arrivato un nuovo successo dello stesso Dunlop che a 30 anni è una delle leggende viventi di questa manifestazione con – il conto è aggiornato a oggi – 19 vittorie totali tra le varie classi.

Non un successo scontato quello della moto storicamente dipinta di verde, insidiata fino all’ultimo dalla Kawasaki di Jamie Coward che però alla fine si è dovuto arrendere a Dunlop per appena 1″3. E altre Kawasaki hanno occupato anche terza, quarta e quinta posizione mentre la seconda Paton ufficiale, quella dell’italiano Stefano Bonetti, si è piazzata al sesto posto e ha confermato la grande bravura del pilota bergamasco, che ha di recente vinto con la moto lombarda la “North West 200”, gara su strada che si disputa in Irlanda.