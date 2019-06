La seconda vita delle divise Trenord, vestiranno gli studenti del Malawi

Una seconda vita per le divise di Trenord: dai treni lombardi alle scuole dell’Africa. Il progetto è stato messo insieme da Trenord insieme ad Humana – People to People Italia Onlus, organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di solidarietà e sviluppo delle nazioni povere del Sud del mondo.

L’obiettivo di “Trenord for Malawi” è stato quello di valorizzare le vecchie divise aziendali e trasformarle in nuovo abbigliamento scolastico per gli studenti del Malawi, piccolo stato dell’Africa sud-orientale stretto tra Mozambico, Zambia e Tanzania.

Raccolte grazie alla sensibilità dei ferrovieri, sono state selezionate, de-brandizzate e rigenerate. Solo dopo un lungo viaggio in nave sono giunte a destinazione per essere finalmente distribuite e nuovamente indossate.

Una giacca di qua, una gonna di là, i capitreno hanno già raccolto 21mila capi, hanno permesso di realizzare mille uniformi destinate agli studenti di cinque scuole di Dapp Malawi (Development Aid from People to People Malawi), una consociata di Humana Italia.