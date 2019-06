La “Varese Campo dei Fiori” porta in città il fascino dei motori d’epoca

Scatta dal pieno centro cittadino la 28a edizione della “Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori”, la più importante manifestazione legata ai motori d’epoca della nostra provincia, capace di richiamare partecipanti da tutta Italia (ben 13 regioni rappresentate) e da diversi altri Paesi d’Europa.

Nella serata di oggi (dalle ore 21), venerdì 28 giugno, sarà un breve circuito disegnato tra piazza Montegrappa e via Marcobi a inaugurare un evento motoristico che oltre a mettere in mostra decine di auto storiche mantenute e funzionanti alla perfezione, è anche una vera e propria gara di regolarità a media, con gli equipaggi che dovranno rispettare al decimo di secondo i tempi di percorrenza delle diverse prove cronometrate. Venerdì sera è quindi in programma il cosiddetto match race, competizione che si svolge con sfide “uno contro uno” tra le vetture iscritte e che procede con la formula del tabellone a eliminazione diretta nel quale i vincitori dei singoli confronti avanzano sino alla finalissima (con competizioni separate tra chi utilizza i cronometri elettronici e chi usa quelli manuali).

Sabato 29 e domenica 30, invece, saranno le strade dell’Alto Varesotto e del basso Canton Ticino a ospitare il passaggio delle oltre cento auto storiche iscritte: 75 partecipano alla gara valida per il tricolore ASI, le altre “viaggiano” nelle classi “turistica” e “supercar”. La tappa del sabato prevede la partenza alle 13 da Piazza Montegrappa (al mattino ci sarà la consueta esposizione-passerella nelle vie del centro) con una prima salita al Campo dei Fiori; da lì le vetture raggiungeranno la Valceresio, Porto Ceresio ed entreranno in Svizzera con tanto di “concorso eleganza” al Fox Town di Mendrisio. Il rientro in Italia (dopo aver toccato l’aeroporto di Agno e il Golf Club Lugano) avverrà dal valico di Palone verso le 16 in direzione Maccagno dove ci sarà la visita guidata alla centrale Enel. Da Maccagno si ripartirà alle 17,20 per transitare poi dalla Valcuvia e Brinzio e raggiungere la Schiranna; da lì si partirà per la salita in notturna (22,20 circa) al Campo dei Fiori con altre prove cronometrate.

Domenica 30 il colorato serpentone di vetture partirà da Varese alle 9 e si dirigerà verso Venegono, Castiglione Olona, Gornate e Morazzone prima di fare rotta in direzione della zona dei Laghi: Azzate, Vergiate, Sesto Calende, Ispra, Cadrezzate sono alcune delle località interessate dal passaggio delle auto che torneranno a Mustonate/Varese, sede dell’arrivo, per l’ora di pranzo, dopo aver coperto in tutto circa 270 chilometri.

La manifestazione è – come ogni anno – promossa dalla VAMS, la Varese Auto Moto Storiche, con il supporto di Comune e Varese Sport Commission oltre che di una serie di sponsor privati. «Quest’anno abbiamo effettuato qualche cambiamento innovativo – spiega il presidente di VAMS, Angelo De Giorgi – per dare maggiore possibilità ai partecipanti di visitare Varese e dintorni, estendendo a tre giorni il nostro evento. La concomitanza della mostra su Guttuso a Villa Mirabello ci ha permesso di offrire il biglietto di ingresso a tutti i concorrenti della Varese Campo dei Fiori. Come sempre, poi, abbiamo scelto un luogo particolare per una visita guidata, quella alla centrale di Roncovalgrande-Lago Delio di Maccagno, un tesoro di tecnologia capace di generare oltre mille MegaWatt».

La vicinanza di Palazzo Estense è stata espressa dal vicesindaco Daniele Zanzi: «Ci sono tre elementi che mi colpiscono in modo particolare di questo evento: il forte carico di storia portato con se dalla originale corsa in salita che dà il nome alla gara, il fascino della cronoscalata notturna al Campo dei Fiori e l’happening di mobilità di come in nostri nonni si muovevano 120 anni fa». Tra gli eventi collaterali infatti, è prevista un’esposizione – sabato pomeriggio e sera (vedi sotto) – nel centro cittadino di veicoli mossi con diversi tipi di motore: dalle macchine a vapore a quelle elettriche di inizio Novecento, sino ai trattori “testa calda” e ai primi veicoli con motori a scoppio. A essi si aggiungeranno le modernissime auto elettriche di nuova generazione.