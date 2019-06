L’Amministrazione aderisce a Nidi Gratis, per famiglie con ISEE fino a 20mila euro

La Giunta comunale di Parabiago ha deciso di aderire anche per l’anno 2019/2020 alla misura regionale Nidi Gratis con la finalità di contenere il più possibile la retta dell’asilo nido dei figli per quelle famiglie che presentano domanda e hanno un ISEE inferiore o fino a 20.000,00 euro.

Si tratta di investimenti regionali che mirano a sostenere la conciliazione tra tempo dedicato alla cura e i tempi di lavoro a tutela del mantenimento o del reinserimento occupazionale dei genitori, soprattutto della donna. La misura prevede che sia il comune ad accreditarsi per permettere alla famiglie residenti di usufruire delle risorse destinate all’azzeramento della retta dell’asilo nido.

«Abbiamo aderito alla misura regionale Nidi Gratis per sostenere i genitori parabiaghesi lavoratori nella cura dei figli dando loro la possibilità di presentare domanda e abbassare la spesa della retta dell’asilo nido» spiega il sindaco Raffaele Cucchi. «Da una stima fatta, le famiglie che potrebbero potenzialmente rientrare nella misura e usufruire dell’aiuto economico sono circa 50. Si tratta di famiglie con redditi medio bassi e aiutarle a sgravare i costi dell’asilo scelto per la cura dei figli durante il tempo del lavoro, ci sembra un intervento di welfare regionale importante che condividiamo e sosteniamo come amministratori».

Le famiglie potranno chiedere informazioni in merito alla presentazione della domanda chiamando il numero comunale 0331.406003