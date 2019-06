L’anno scolastico del Liceo Crespi raccontato dagli studenti in un TG

Eventi che hanno accompagnato tutto l’anno, interviste a chi ha vissuto il suo ultimo anno scolastico o chiacchierate con chi ha animato la vita della scuola, giorno dopo giorno.

È tutto quello che c’è nel TG de La Voce del Crespi, il progetto con il quale i ragazzi del giornalino scolastico hanno raccontato la vita dentro le mura del Liceo Crespi di Busto Arsizio.

Quando è suonata l’ultima campanella dell’anno, per questi ragazzi la scuola non è infatti finita. Hanno iniziato una summer school dopo un lavoro durato un anno, coordinato dalla tutor d’istituto Anna Barbatti e in collaborazione con VareseNews.

Nel video qui sotto potete vedere il TG realizzato interamente dai ragazzi mentre tutti i loro articoli li potete cliccando qui.