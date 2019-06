L’arcivescovo Delpini alla “Festa delle genti” a Gallarate

In occasione della Solennità di Pentecoste, domenica 9 giugno, alle ore 11.30 nella Basilica dedicata a Santa Maria Assunta in Gallarate (piazza Libertà), l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, parteciperà alla Festa Diocesana delle Genti, dal titolo «Concittadini dei santi e familiari di Dio».

La Santa Messa sarà concelebrata dai cappellani dei migranti.

Il programma della “Festa delle genti” proseguirà in parrocchia alle ore 13.00, con il pranzo comunitario; alle 14.30 con momenti di incontro animati dalle comunità migranti.

In oratorio (Centro della Gioventù di via don Minzoni, 7) saranno allestiti stand tematici delle comunità di migranti cattolici.

«Nel corso dell’anno i migranti hanno diverse ricorrenze tradizionali in cui incontrarsi e fare festa per gruppi omogenei. La Festa delle genti è una delle poche occasioni in cui il filippino e il sudamericano possono incontrarsi e conoscersi», spiega don Alberto Vitali, responsabile diocesano della Pastorale dei migranti.

Come anche negli anni passati, la Festa della Genti si tiene in una parrocchia del territorio diocesano, non nella città di Milano, a sottolineare l’impegno di tutti i fedeli della diocesi ambrosiana nel favorire l’incontro con i migranti, come anche il recente Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti” ha ribadito.