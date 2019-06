LatinFiexpo al via, in migliaia a Malpensafiere per la prima notte

Sono state tantissime le persone che non hanno voluto perdersi la prima notte del LatinFiexpo. Giovedì 13 giugno, prima notte di apertura della lunga festa latina, in migliaia sono arrivati a MalpensaFiera per ballare, mangiare e diversi insieme.

L’avvio della quinta edizione della kermesse che andrà avanti fino al 31 agosto è stata una festa per tanti con le 7 sale da ballo e gli 8 ristoranti e punti food affollati da abitué del festival ma anche da persone alla prima esperienza al LatinFiexpo. Già molto apprezzate le novità di questa edizione, come l’area Mix Dance dove le melodie del liscio incontrano quelle della danza caraibica e che fin dall’apertura dei cancelli ha visto moltissimi appassionati.

Ora che l’inaugurazione è stata fatta, la festa del LatinFiexpo continuerà tutte le notti dell’estate (lunedì escluso) fino a fine agosto. Per tutti i dettagli di questa edizione, le novità e le promozioni leggi qui.