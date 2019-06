Lavori ai cavalcavia autostradali, il prossimo sarà a Castronno

Dopo quello di Solbiate Arno il prossimo cavalcavia interessato dai lavori sarà quello che collega Castronno alla frazione di Sant’Alessandro.

Come da determina comunale già pubblicata, a partire dall’1 luglio (e fino al 9 agosto se saranno completati i lavori), sarà installato il cantiere con relativo senso unico alternato da un impianto semaforico.

Il cantiere – curato dalla Provincia di Varese e affidato a Società Autostrade – fa parte dei tanti interventi programmati negli ultimi due anni da Società Autostrade, per consolidare le sponde dei manufatti che sono quasi tutti di proprietà dell’ente Provincia. Questo intervento “segue” i lunghi cantieri visti ad esempio all’uscita di Castronno, quello di via Molinello sempre a Solbiate (che però era proprietà del Comune), quelli di Besnate (tra i più problematici, per i tempi) e di Cavaria con Premezzo-Oggiona con Santo Stefano, che ha suscitato molte polemiche perché non c’era alcuna alternativa e ha dunque causato code e disagi sulla Statale.