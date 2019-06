Lavori al ponte sull’A8 a Solbiate, scatta il senso alternato per cinque mesi

Quattro ore di chiusura – lunedì dalle 22 alle 2 – per allestire il cantiere e, da oggi, cinque mesi di lavori con conseguente senso unico alternato.

È un intervento importante, quello al ponte sull’A8 a Solbiate Arno sulla trafficata strada che serve lo svincolo autostradale e unisce i due versanti della Valdarno, tra Albizzate, Solbiate, Carnago.

Il cantiere – curato dalla Provincia di Varese e affidato a Società Autostrade – fa parte dei tanti interventi programmati negli ultimi due anni da Società Autostrade, per consolidare le sponde dei manufatti che sono quasi tutti di proprietà dell’ente Provincia. Questo intervento “segue” i lunghi cantieri visti ad esempio all’uscita di Castronno, quello di via Molinello sempre a Solbiate (che però era proprietà del Comune), quelli di Besnate (tra i più problematici, per i tempi) e di Cavaria con Premezzo-Oggiona con Santo Stefano, che ha suscitato molte polemiche perché non c’era alcuna alternativa e ha dunque causato code e disagi sulla Statale.

Come detto, l’intervento comporterà in questo caso il senso unico alternato, previsto per tutti i cinque mesi di cronoprogramma, quindi fino alla fine di novembre.

In passato tempi lunghi sui cantieri e allungamenti del cronoprogramma sono stati legati in alcuni casi (ad esempio a Besnate) alle difficoltà incontrate nello spostare i sottoservizi. Nell’ultimo intervento – a Cavaria – la Provincia è riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti.

Certo il senso unico alternato provocherà qualche coda. Per passare da un lato all’altro dell’A8 si può utilizzare come alternativa il vicino ponte di via Molinello, vicino allo stadio della Solbiatese nella zona industriale.

A metà mattina del primo giorno si è però subito presentato un problema, per un incidente avvenuto proprio sul ponte di via Molinello.