Lavori a Casciago, partono le asfaltature in via Anadiga

Prosegue l’estate di lavori a Casciago.

Dopo i lavori in corso in via Pascoli e nelle vie limitrofe a cura di Aspem per il rifacimento della rete idrica e in attesa della partenza del cantiere di Open Fiber per la posa della fibra ottica, partono i lavori in via Anadiga, martoriata da buche e voragini nell’asfalto.

La strada che collega la parte alta e quella bassa del paese sarà chiusa in via temporanea fino al civico 11 per parziale asfaltatura dall’8 al 13 luglio dalle ore 7 alle 19, divieto valido per tutte le categorie di veicoli, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.