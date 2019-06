Le strade e i quartieri raccontanti con la fotografia, Gattabuia lancia il concorso

Una concorso fotografico per raccontare i quartieri, le strade e i luoghi in cui viviamo. L’associazione “Gattabuia, evasione di idee” chiama a raccolta tutti i fotografi invitandoli a partecipare a “La finestra sul quartiere”.

Un evento tutto varesino che vuole mostrare i diversi quartieri della città, così come sono visti e percepiti dai suoi abitanti. Protagonisti saranno quindi i palazzi, le piazze, le strade e la gente che li vive, la vita che scorre in una cornice che spesso non ci si ferma a osservare. Il concorso infatti vuole essere un invito a rallentare, a prendersi del tempo per stare nei nostri luoghi, cercando di mettere in un’immagine il nostro sentire. Il termine per l’invio del materiale è il 21 luglio 2019.

Prestigiosa e variegata la giuria che risulta composta da fotografi, artisti, scrittori, docenti universitari e rappresentanti della pubblica amministrazione e valuterà le immagini a concorso, non soltanto dal punto di vista tecnico-fotografico, ma anche e soprattutto per la forza comunicativa e narrativa. Le foto selezionate faranno parte di una mostra itinerante che verrà esposta durante il mese di settembre nei vari quartieri varesini. Per tutte le informazioni e le modalità del concorso è possibile visitare la pagina facebook dell’associazione all’indirizzo https://www.facebook.com/associazionegattabuia/.

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia senza distinzione fra

professionisti e amatori e senza limiti di età.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Gattabuia in partenariato con il Comune di Varese, con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria e in collaborazione con Coopuf Iniziative Culturali e Teatro Drao.