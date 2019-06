Legnano si allontana da Milano, il treno per Garibaldi si fermerà a Rho

Legnano Futura lancia l’allarme per i pendolari legnanesi. In un post su facebook, la lista civica sottolinea che da domenica 9 giugno i treni per Porta Garibaldi fermeranno a Rho città, togliendo un collegamento diretto tra la città del Carroccio e il capoluogo. Una situazione che dovrebbe essere temporanea ma che si aggiunge all’eliminazione del capolinea in Cadorna per i pullman della linea Z602.

I rappresentanti della lista si appellano a Città Metropolitana e alla Regione perchè dimostrino attenzione e rispetto per Legnano.

Si prospetta un estate difficile per i pendolari legnanesi, già alle prese con un servizio ferroviario che riserva quasi ogni giorno ritardi e soppressioni di convogli.

Da domenica 9 giugno saranno limitati a Rho città (sembra temporaneamente) gli attuali treni diretti per Milano Porta Garibaldi. E così per raggiungere Milano da Legnano senza interscambi si avrà a disposizione solo un affollato treno passante della linea S5 ogni mezz’ora.

Vista la grave situazione, chiediamo a regione Lombardia e Trenord di istituire CON URGENZA la fermata a Legnano dei treni diretti da/per Arona e Domodossola, che ora inspiegabilmente fermano a Buato Arsizio ma non a Legnano, permettendo anche di collegare la nostra città con Milano Centrale.

Il servizio va assolutamente potenziato e con tempi di percorrenza accettabili.

E la situazione non potrà che peggiorare quando verrà soppresso il capolinea di Milano Cadorna per i bus diretti della linea Z602, scelta per la quale non si intravedono ripensamenti.

Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia dimostrino attenzione a Legnano, punto di riferimento nell”Alto Milanese, ci risparmino un’involuzione che avrà come risultato l’aumento del traffico privato su gomma.