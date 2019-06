Lions Club per i giovani: tavola rotonda sull’educazione

L’impegno di Lions Club di Gallarate verso i giovani si rinnova con un nuovo evento:”Scuola – famiglia: educare oggi”.

L’appuntamento per la tavola rotonda su temi riguardanti il legame tra la scuola e la famiglia è sabato 15 giugno, ore 16.30, alla fondazione Fgs di Cassano Magnago (in via Cinque Giornate, 28). Relatori dell’incontro saranno la prof.ssa Pellegatta, il prof. Chiffi, il prof. Piraino e la prof.ssa Barillà.

Si parlerà del mondo della scuola e della sua funzione educativa nel presente, di social network come rete tra genitori e scuola, di droga e bullismo come costanti del disagio giovanile e dell’evoluzione della famiglia nella società moderna.