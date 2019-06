Lions Club Luino a Palazzo Verbania

Lo scorso sabato sera, 22 giugno, il Lions Club Luino ha festeggiato la chiusura dell’anno sociale presso Palazzo Verbania, con una cena conviviale alla presenza di varie autorità lionistiche e del sindaco Andrea Pellicini. La serata ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente in carica Luca Minelli e Paolo Enrico, che inizierà il suo mandato il 1° luglio.

Come sottolineato dal Presidente Minelli, è stato un grande piacere per il Lions Club Luino tenere il meeting nel Palazzo, un luogo nel quale il Club si sente ‘a casa’, considerando l’impegno profuso negli anni dal sodalizio: per l’acquisizione della libreria personale di Vittorio Sereni, del suo archivio, compresa una prima digitalizzazione, oltre ad un progetto attualmente ‘in cantiere’ che prevede la completa digitalizzazione con tecniche più moderne, consentendo una più efficace fruizione.

Qui, a Palazzo Verbania, il Club aveva la sede, e qui, nel 2012, sono stati festeggiati i 50 anni dalla fondazione, avvenuta il 3 maggio 1962. Ritornare nella bella sala sul lago, in un Palazzo Verbania completamente ristrutturato e ritornato patrimonio della città, ha rappresentato la degna chiusura di un’annata lionistica intensa, con tante attività e service svolti. Il Lions Club Luino conta oggi 41 soci. Il Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2019 – 2020 (1 luglio/30 giugno) è così formato:

Presidente Paolo Enrico; 1° Vice Presidente Laura Tamborini; 2° Vice Presidente Pierfrancesco Buchi;

Past Presidente Luca Minelli; Segretario Davide Boldrini; Vice Segretario Emma Caroti Porta; tesoriere Maurizio Pesenti; Cerimoniere e Pres. Comitato Soci Patrizia Ghiringhelli; Vice Cerimoniere Zoraide Peloso Peregalli; Consiglieri 1° anno Corsiniana (Corsy) Maldari e Paolo Terrani; Consiglieri 2° anno Giancarlo Corioni e Maria Sole De Medio; Revisori dei Conti Antonio Cassani e Antonio Todeschini; Censore Alberto Frigerio; Pres. Comitato Service Giovanni Berutti; Socio fondatore Giancarlo Rossi