“Maccagno Lake Festival” 2019, a Pino salpa la terza edizione

Domenica 9 giugno 2019 alle ore 21, nella Chiesa di S. Quirico a Pino prende il via la terza edizione del “Maccagno Lake Festival”, organizzato dall’Associazione “MusicArte” di Luvinate (Varese).

Si tratta di un tuffo nel passato, e più precisamente nelle Venezia del 1708, dove un trentenne Antonio Vivaldi, nel suo studio dell’”Ospedale della Pietà” (l’orfanotrofio dove il grande compositore ha lavorato per molti anni della sua vita) vive la stesura di una raccolta di sonate, nello specifico le 12 sonate dell’opera 2.

L’attore Mattia De Rinaldis reciterà la parte appositamente scritta dal musicologo Roberto Bozzato, con le esecuzioni dal vivo di Eleonora Murgia all’arpa e Roberto Scordia al violino; il tutto in rigorosi abiti d’epoca.

“I racconti di Vivaldi” dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna “sono la realizzazione di un grande progetto, musicale e teatrale, che desideravo allestire da anni; finalmente vedrà “la prima” in apertura del nostro festival in questo comune meraviglioso; anche quest’anno ho avuto il privilegio di collaborare con artisti davvero eccellenti, l’arpista

Eleonora Murgia, con il suo tocco “angelico” e l’attore Mattia De Rinaldis, una vera sorpresa. Durante le prove mi sembrava di avere davanti Vivaldi in carne e ossa”.

L’ingresso è libero

Info su www.musicarteclassica.it