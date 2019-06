Maltempo: numerosi allagamenti nel basso Varesotto

Quattordici millimetri di acqua in poche ore e il centralino dei vigili del fuoco viene subissato dalle chiamate.

Il nubifragio che si è abbattuto questa mattina sul Varesotto ha provocato numerosi problemi. Le chiamate di soccorso sono arrivate soprattutto dalla parte meridionale della provincia. Una cinquantina gli interventi concentrati tra Busto Arsizio, Origgio e Saronno per allagamenti di scantinati, garage, sottopassi.

Problemi sono stati registrati anche a Brusimpiano dove un fulmine ha colpito la centralina di una pompa lasciando senz’acqua una parte dei residenti. Anche in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco per il rifornimento idrico alla popolazione in attesa che il guasto fosse risolto.

A Varese, sotto indagine i tombini inadeguati a filtrare l’acqua caduta. Il Sindaco ha sollecitato la società Alfa a intervenire per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.