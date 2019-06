Matteo Gabbia chiude il Mondiale U20 con la fascia di capitano al braccio

(Photo by Lars Baron – FIFA/FIFA via Getty Images)

Si conclude al quarto posto il Mondiale Under 20 per l’Italia. Gli azzurrini sono stati sconfitti 1-0 dall’Ecuador, che sale sul gradino più basso del podio grazie alla rete di Mina nei supplementari.

Per Matteo Gabbia è stata però una partita molto speciale: il difensore di Fagnano Olona è stato scelto dal ct Paolo Nicolato come capitano della squadra.

Non è stata la prima volta per Gabbia con la fascia di capitano al braccio in Nazionale, ma la prima in una competizione così importante.

Gabbia, di proprietà del Milan e tesserato per la Lucchese fino al 30 giugno, ha giocato tutte le partite di questa importante manifestazione sportiva, diventando perno difensivo della squadra e – come dimostra la fascia di capitano al braccio – un importante personalità all’interno dello spogliatoio.

Peccato per un quarto posto che non premia appieno le potenzialità di una squadra che è già pronta per il grande salto verso l’Under 21, chissà che Gabbia non possa diventarne un cardine.