In memoria di Gianni Cattaneo: il torneo di calcio samaratese alla sua quinta edizione

Sono passati cinque anni da quando il cofondatore dell’Olimpia, Gianni Cattaneo, è scomparso prematuramente. Come di consueto l’Olimpia Samarate e l’oratorio San Carlo hanno organizzato un torneo di calcio in suo onore, che si terrà dal 3 al 5 giugno in oratorio.

La partecipazione è stata, come ogni anno, molto sentita: hanno aderito squadre come Robur San Giulio, Olimpia Samarate, Polisportiva Sanmacarese e Cag Kolbe Varese. Oltre a loro si sfideranno anche le squadre formate da allenatori, mamme, papà e forse ci sarà anche la partita dell’amministrazione comunale. Il torneo è suddiviso nelle categorie Under 8, Under 10, Vecchie glorie, Mamme, Papà, Open maschile e Open femminile.

Tre giorni all’insegna dello spirito sportivo inteso come partecipazione e divertimento, dai più grandi ai più piccoli, che rispecchia perfettamente Gianni Cattaneo.

Per tutta la durata del torneo il bar e lo stand gastronomico rimarranno aperti.

Tutti i samaratesi sono invitati al calcio d’inizio, lunedì, alle 19.30.

In caso di maltempo le gare verranno annullate.