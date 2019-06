Mercato in piazza Repubblica? il si (e i consigli) degli ambulanti di piazzale Kennedy

Mentre lo spostamento del mercato è diventato un sondaggio on line, e le riunioni tra le associazioni di ambulanti e il comune si susseguono, il mercato di piazzale Kennedy prosegue. Abbiamo provato così a chiedere a chi il mercato “lo fa” cosa ne pensano di questo dibattito, partendo da una domanda ormai sulla bocca di tutti: “Meglio in piazza Repubblica, alla Schiranna o nei rioni?”.

«È una falsa domanda – commenta Max, storica bancarella di salumi e formaggi – Una sola delle tre ipotesi è davvero praticabile, scegliere le altre vuol dire far morire il mercato. Voto piazza Repubblica, che tra l’altro può andare bene, se via Spinelli viene chiusa e si spianano i gradoni…. »

«Noi lavoriamo solo a Varese: per noi andrebbe bene anche stare 5 giorni – continua Max, incalzato dalla figlia Giulia, che ora lavora con lui – Ma siamo un caso raro nel mercato: il 90 per cento degli altri banchi negli altri giorni sono in altri mercati, non so come potrebbero organizzarsi. Di sicuro, non ci piacerebbe stare li solo mezza giornata, come ho sentito dire: noi qui lavoriamo anche il pomeriggio, almeno fino alle tre o alle quattro vorremmo poter lavorare»

Max

«Piazza Repubblica, non c’è dubbio. Per me l’ideale sarebbe lunedi e giovedi mezza giornata e sabato tutto il giorno» a parlare è Mauro, fruttivendolo. Gli domandiamo se, come fruttivendolo, non è preoccupato per la possibilità di parcheggio: «Per nulla: il parcheggio sotto è comodissimo. Già mi immagino che potremmo accordarci con i gestori per incentivare la sosta nel tempo della spesa».

Piazza Repubblica permette anche di sognare un po’: «Sarebbe bello se ci fosse la possibilità di coprire gli stalli, con teli o altre soluzioni – conclude Mauro – Magari anche stare in spazi definiti e non sui camion. A Imola hanno trovato una soluzione favolosa in quel senso, ora hanno un mercato bellissimo, pieno di servizi per gli operatori e incredibilmente attrattivo»

Mauro

Di tutt’altra opinione Max, bancarella storica di abbigliamento. «Cosa scelgo? Piazzale Kennedy: come logistica è meglio questa piazza. Fosse per me non mi sposterei: per fare cosa poi? cosa c’è di cosi fondamentale da fare in questa piazza? Comunque: Schiranna neanche a parlarne, i mercati rionali no, Repubblica è l’unico posto che va bene, ma lo voto per esclusione. Non c’è nemmeno parcheggio…».

In realtà, obiettiamo un grande parcheggio giusto sotto i loro piedi c’è. Ma la risposta è pronta: «Qua questionano per spendere 70 cent, figurarsi cosa diranno del parcheggio di là, che costa caro..»

Max

«Piazza Repubblica, non è nemmeno da dire: gli altri sono senza senso – a spiegare la sua preferenza è Cinzia, due banchi di abbigliamento dove sono al lavoro anche i suoi figli – Tra l’altro io piazza Repubblica l’ho già sperimentata tempo fa. Ho fatto il mercato alla domenica ed è un’altra vita. Del resto siamo in centro a Varese, questo conta: da li si intercettano anche le persone che semplicemente passano, non solo quelli che vengono apposta per il mercato. Sarebbe un guadagno, e ci guadagnerebbero tutti, anche i negozi intorno. Certo, non possiamo andare là senza fare null’altro che spostarci: bisogna prima sistemare gli spazi»

Cinzia