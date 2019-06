Mezzo milione di finanziamenti, il Comune pronto a sistemare 22 case popolari

Cinquecentoventisettemila euro di finanziamento regionale per riqualificare le case che fanno parte dell’edilizia pubblica (Erp) di proprietà del Comune di Varese. È questo l’ammontare del contributo che il governo cittadino si è aggiudicato grazie al bando di Regione Lombardia dedicato al recupero del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici.

Un’ingente somma dunque che consentirà all’amministrazione della città giardino di sistemare altre 22 abitazioni di quelle che vengono assegnate ai cittadini più bisognosi.

“Grazie a questo nuovo bando regionale a cui abbiamo partecipato potremo riqualificare un’altra ventina di case di edilizia pubblica – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – che si aggiungono alle 30 già sistemate negli anni scorsi, portando così il numero di abitazioni recuperate a molte più di 50, ovvero oltre metà di quelle di proprietà del Comune che non erano assegnabili perché non ancora riqualificate. In questo modo recuperiamo un gap pregresso e potremo assegnare molte più case a chi, trovandosi in difficoltà, ne farà richiesta. Il nostro obiettivo – prosegue l’assessore – è arrivare a sistemare il 100% delle case Erp nei prossimi due anni ottenendo così un risultato storico che ci consentirà di offrire un supporto maggiore alle famiglie più fragili, dare una risposta alle esigenze di tipo abitativo e alle richiesta dei varesini per un alloggio a canone sociale. Il nostro obiettivo è quello di essere al fianco di tutti e vogliamo intervenire in modo concreto ad un reale bisogno sociale che coinvolge purtroppo tutte le città italiane”.

Il contributo regionale ottenuto dal Comune per l’edilizia popolare si aggiunge allo stanziamento di 90mila euro inserito dall’amministrazione nell’ultima variazione di bilancio.

“Le riqualificazioni urbanistiche sono uno dei nostri obiettivi maggiori e per le quali partecipiamo a tantissimi bandi per ottenere finanziamenti importanti che ci consentano di proseguire su questa strada – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Edilizia pubblica, scuole, edifici in disuso, sono tanti gli ambiti in cui stiamo intervenendo in questi anni e questo ci ha consentito di rimettere in moto la città e sistemare diverse situazioni di degrado”.