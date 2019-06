Mike Pompeo in visita a Bellinzona, possibili disagi al traffico

Arriva il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Possibili disagi al traffico domenica 2 giugno in Canton Ticino.

La Polizia cantonale comunica che, in relazione alla visita del Segretario di Stato americano a Bellinzona, sono da prevedere delle temporanee chiusure di tratti stradali, con conseguenti possibili disagi alla circolazione.

La Polizia cantonale invita pertanto gli automobilisti a verificare le condizioni stradali prima di mettersi in viaggio, tramite il sito http://www.rsi.ch/traffico/ o il numero telefonico 163 di Viasuisse. In questo frangente si ricorda come il numero 117 è un numero riservato alle emergenze, e pertanto da non utilizzare per richieste d’informazioni.