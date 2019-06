Miriam Arabini lascia i Servizi Sociali: “Ho sopportato il fuoco amico ma adesso basta”

Miriam Arabini si è dimessa dalla carica di assessore ai Servizi Sociali del comune di Busto Arsizio. La decisione, maturata in questo periodo piuttosto difficile per il suo (ex) partito (Forza Italia), è stata comunicata al sindaco con una lettera nella quale ringrazia Emanuele Antonelli per la fiducia che le ha accordato ma non perde l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Un percorso, quello dell’avvocatessa bustocca, che lei stesso ha definito «un bagno di umiltà arricchente» al servizio dei bisogni delle fasce più deboli della città e un ruolo «che – sottolinea – ho svolto con grande senso di responsabilità, mettendo al servizio dell’amministrazione le mie competenze e con serietà, tenacia e correttezza».

Prima di tutto Arabini mette in chiaro che le sue dimissioni sono legate ai nuovi equilibri politici in consiglio comunale, con le dimissioni di Gorrasi (indagato) e l’ingresso di Alberto Armiraglio come indipendente (non fa più parte di Forza Italia, ndr).

Anche se non richiesto, il suo passo indietro toglie al sindaco l’imbarazzo di doverlo fare di persona, in ossequio ai giochi politici che si stanno svolgendo nelle segreterie cittadine dei partiti della coalizione e che puntano proprio al suo assessorato.

Il legale bustocco, inoltre, svela che all’interno della coalizione da tempo alcuni covano un risentimento nei suoi confronti che l’ha portata a sopportare meschinità, invidie e sgambetti tutti all’interno della coalizione.

Infine l’ormai ex-assessore ai Servizi Sociali non nasconde la grande amarezza per quanto avvenuto all’interno di Forza Italia «quello che era diventato il mio partito ma per il quale non ho rinnovato la tessera» – aggiunge.

Miriam Arabini lascia (almeno per il momento) la politica e chi ne fa parte per tornare alla sua professione dove ha un’esperienza decennale e riconosciuta da tutti.

Il testo integrale della lettera