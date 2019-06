Natuzzi ha aperto a Gerenzano il più grande punto vendita Divani&Divani d’Italia

Natuzzi ha aperto a Gerenzano il più grande punto vendita Divani&Divani by Natuzzi d’Italia, in occasione del 60° anniversario del brand. Il negozio, con le sue caratteristiche distintive, esalta la qualità dei prodotti e i valori che dal 1959 hanno fatto la storia del divano italiano: innovazione, versatilità, artigianalità e design.

Con oltre 1000 metri quadri di esposizione, il nuovo punto vendita offre una panoramica completa su divani e poltrone, arredi per la zona living, letti e accessori. Una vera e propria celebrazione del comfort, attraverso modelli caratterizzati da forme comode e avvolgenti, divani con meccanismi relax elettrici sempre più sofisticati, divani letto apribili in pochi secondi e soluzioni salvaspazio. Un’offerta vastissima e personalizzata.

All’interno, l’atmosfera è intima e familiare. Lo spazio è caratterizzato dai colori caldi e avvolgenti dei dettagli architettonici, dei materiali e dai display per la comunicazione disegnati per linee essenziali e sinuose in armonia con lo stile del brand. Il risultato è un ambiente che pone al centro il cliente e l’esperienza d’acquisto, dove tutto è in linea con la nuova immagine di Divani&Divani by Natuzzi.

Il design Divani&Divani by Natuzzi nasce nel Centro Stile dell’azienda, in Puglia, dove un team di designer, visual e architetti studia le tendenze, progetta nuove idee e dà vita ad un’ampia gamma di divani e poltrone. L’azienda investe da sempre in ricerca e innovazione, interpretando in anticipo i desideri dei consumatori. I divani vengono realizzati da esperti artigiani negli stabilimenti Natuzzi. Un capitale umano e professionale che non ha eguali, maturato in 60 anni di storia.

Dotato dell’innovativa tecnologia CubicomfortTM – Triple Motion Technology, il divano Trionfo è uno dei modelli di punta della nuova collezione. Grazie al design moderno e funzionale e alle sedute morbide e accoglienti, Trionfo offre un’esperienza di comfort personalizzato. Ogni seduta dispone di tre meccanismi con funzioni recliner indipendenti, azionabili elettricamente, che consentono di regolare a proprio piacimento la posizione dello schienale, della seduta, del poggiapiedi e del poggiatesta. Con l’esclusiva App Divani&Divani Sofa Control – scaricabile gratuitamente sia su APP STORE che GOOGLE PLAY – è possibile attivare e regolare i meccanismi relax elettrici del divano direttamente dallo smartphone tramite Bluetooth e memorizzare le posizioni preferite per il relax, per guardare la tv o leggere, salvando le impostazioni preferite per ciascun membro della famiglia.