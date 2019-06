Negli store entro fine anno IO, l’app per parlare con la pubblica amministrazione

Sarà negli store entro la fine dell’anno IO, l’app sviluppata dal Team per la trasformazione digitale che rappresenterà l’interfaccia unica tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Lo ha annunciato Matteo Del Santi, Chief product & design officer dello stesso Team digitale, intervenendo a Forum PA, congresso dedicato alla pubblica amministrazione.

In questi giorni è partita la sperimentazione closed beta dell’app. Il primo ente coinvolto è il Comune di Milano, i cui cittadini possono candidarsi come beta-tester, contribuendo così al perfezionamento dell’applicazione. Nei prossimi mesi test analoghi coinvolgeranno Aci, l’Agenzia delle Entrate, la Regione Veneto. Oltre ad alcuni comuni, come Torino, Cesena, Palermo, Cagliari, Brescia e Valsamoggia. I feedback degli utenti serviranno agli sviluppatori di perfezionare l’app che, come detto, sarà negli store entro la fine dell’anno.

Una volta rilasciata, l’applicazione diventerà il punto di contatto unico tra cittadini e PA. L’app racchiude infatti una serie di funzioni che sono comuni alle diverse articolazioni della pubblica amministrazione. Ad esempio, può essere utilizzata per comunicare con la PA, per effettuare pagamenti, ricevere documenti. La comodità sta nel fatto che i cittadini avranno questa applicazione come unico riferimento. Non solo: le stesse amministrazioni utilizzeranno l’applicazione per contattare il cittadino. Per ricordargli, ad esempio, che la carta di identità sta per scadere o che c’è una tassa da pagare entro una certa data. L’auspicio è che la digitalizzazione possa semplificare i rapporti tra cittadini e PA.