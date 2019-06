Non riesco a fare la doccia e Alfa le chiama criticità. È inaccettabile

«Pago regolarmente da anni le bollette dell’acqua e sentire Alfa che dice che tutto va bene, proprio non mi va giù». La cittadina di Venegono Superiore è piuttosto arrabbiata leggendo la nota ufficiale del gestoore dell’acqua in buona parte della provincia. «Non è vero che tutto va bene – continua la donna che vuole rimanere anonima – perché con queste temperature definire criticità quelle situazioni dove il servizio idrico è ampiamente insufficiente è inaccettabile. Per chi come me ha il bagno al secondo piano fare la doccia è diventato impossibile perché dal rubinetto scende un flebile rivolo d’acqua e solo accucciandosi si riesce con molta fatica a lavarsi».

I problemi segnalati riguardano via Paolo Busti e via Pasubio. «Nel 2005 abbiamo dovuto dotarci di autoclave a nostre spese. Abbiamo segnalato la scarsa pressione che è un eufemismo alla società Alfa che ha risposto che la pressione era al livello minimo e pertanto tollerabile.