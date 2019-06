Non solo Ginetto Grilli, al Manzoni Busto ringrazia i suoi cittadini migliori

È arrivata la grande serata di Ginetto Grilli. Davanti ad un Teatro Manzoni stracolmo, tanto da indurre i vigili del fuoco a mettere un limite alle persone che potevano entrare, il poeta e maestro dialettale ha ricevuto dal sindaco Emanuele Antonelli la civica benemerenza. E non solo, perché nell’apoteosi finale, scandita sulla note di “A ta l’ho di talò”, viene anche eletto per acclamazione popolare sindaco di Sacconago, con tanto di fascia prestata da Antonelli.

“Cara mia gente di Busto, vi dico la verità: 5 anni fa un infarto mi ha mangiato un pezzo di cuore, ma ne ho ancora abbastanza per volervi bene. Ho 93 anni, e da 91 appartengo a questa città, da quando il Re e Mussolini abolirono il comune di Sacconago. Sono io che devo ringraziare Busto e il suo dialetto, perché mi ha fatto esprimere quello che avevo dentro, mi ha fatto esternare il bene che voglio a questa comunità e ha fatto arrivare un mio racconto breve (i tulipan) fino agli archivi dell’Università di Leida, in Olanda, grazie ad una ragazza che ha voluto fare una tesi di laurea sul Parlàa da Büsti”. D’ora in poi, il suo nome sarà inciso per sempre nel marmo di palazzo Gilardoni, cosa che, confessa, lo fa sentire un po’ sotto pressione.

Le premiazioni, accompagnate dai ragazzi dell’orchestra delle scuole Prandina, diretta dal maestro Fabio Gallazzi e rivitalizzata dalla voce di Umberto Rosanna, vedono salire sul palco la Busto che c’è, e per dirla con le parole di Antonelli “la Busto che sa donare il proprio tempo e le proprie energie a favore di cause giuste, a contatto con i meno fortunati. Chi viene premiato oggi ha il vanto di aver reso la città più attenta, partecipata, inclusiva e sensibile alle diversità. Un premio lo dovrei dare al Prefetto, che risponde sempre celermente ad ogni nostra richiesta, lo dovrei dare ai pendolari i quali attraverso la loro vita complicata ci arricchiscono con le loro esperienze, e lo darei anche a chi non la pensa come noi, perché accresce la diversità sociale della quale beneficiamo tutti quanti. Grazie alla Regione e al suo presidente Attilio Fontana, e mi congratulo per la fresca vittoria che ci permetterà di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Sarà un grande evento che sicuramente porterà grandi benefici a tutto il territorio. Ringrazio infine i Vigili del Fuoco, ai quali prometto che il prossimo anno staremo più attenti”.

Il sindaco mette a segno anche un paio di stoccate, su temi che in questi mesi hanno agitato il Comune: “Non ringrazio che distrugge e danneggia il bene pubblico, dimostrando totale disinteresse e mancanza di educazione. Non ringrazio chi crede di essere portatore di realtà assolute, chi aggira gli anziani. Non ringrazio la l’Unione Europea, e spero che Isabella Tovaglieri sia pugnacea nel suo mandato”. In seguito, la lista di tutti i premiati.

Attestati di ringraziamento alle forze dell’ordine

Polizia: Alberto Guido Blandini, Giancesare Rigoglio, Francesca Resta, Enzo di Vito, Marco Oldani, Marco Montefusco, Michele Ponti, Rosalia Delfino

Polizia Locale: Loredana Dionisi, Marco Lovetti

Guardia di Finanza: Emanuele Basato, Giovanni Trisolino

Carabinieri: Marco Covolo, Mario Iunco, Luigi Madonna, Alessio Trani, Michele Loggio, Oreste di Pietro, Nicola Folgore

Premi associazione amici di Don Isidoro

Città di Busto Arsizio, Lions Club Host Busto, Franco Mazzucchelli, famiglia Travi, Silvano Provasi

Premio della Bontà

Salvatore Lo Schiavo, III DR Ite Tosi di Busto Arsizio, e menzione speciale per la preside Nadia Cattaneo

Attestati di ringraziamento ai dipendenti comunali

Cinzia Protti, Anna Maria Abbi, Rosalba Bongarzone, Chiara Guzzo, Michele Lazzarin, Giuseppe Rossi, Claudio Cavallo, Luigi Castelli, Patrizia Bandera, Claudio Fumagalli, Angela Gentile.

Riconoscimento ai dipendenti comunali che hanno conseguito la laurea

Alessandro Colucci

Attestati di ringraziamento ai cittadini che hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana”

Giancarla Mantegazza, Pierangelo Pinciroli, Beniamino Vergori

Attestati di ringraziamento ai Maestri del Lavoro

Celestino Chinello

Attestati di particolare ringraziamento

Patrizia Testa, Alessandro Cardi, Aldo De Bernardi, Michele Ferrario

Attestati di stima e ringraziamento a persone e enti di cui Busto va orgogliosa

Rodolfo Rogora, Eva Onlus, Distretto Veterinario Varese Sud dell’Ats Insubria, Circolo Gagarin, Centro Giovanile Stoà, Comunità Giovanile, Giuseppe Masera

Premio Dell’Acqua- difendere e garantire il futuro

Roberto Felli

Premio Olga Fiorini

Isa Carenzi Silanos alla memoria

Civica Benemerenza

Ginetto Grilli