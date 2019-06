Novità sui campi della provincia: Casmo e Calcinatese si fondono

Novità in vista nel mondo del calcio dilettantistico della provincia di Varese. La Asd Calcinatese e la Asd Casmo hanno sancito la fusione delle rispettive società, nate entrambe nel 1975 a pochi chilometri l’una dall’altra: i gialloneri a Calcinate del Pesce e i biancorossi a Casciago/Morosolo.

Dall’unione delle due realtà nasce oggi – sabato 8 giugno la nuova Asd Casmocalcio (Casmo-Calci-o): la prima squadra giocherà nel campionato di Seconda categoria e sarà formata da una selezione di giocatori dei due gruppi attuali sotto la guida di mister Michele Arbore. Le categorie giovanili saranno di competenza della Casmo e sotto questo fronte sono attese altre novità nelle prossime settimane.

«Dopo alcuni incontri preliminari nei quali è nata immediatamente sintonia e simpatia reciproca, oggi si è concretizzato l’accordo – commenta la presidente della Casmo Veronica Orlandi, che sarà la numero uno anche della nuova società -. Io e il presidente della Calcinatese Vincenzo Elia abbiamo preparato i documenti necessari per la fusione e ora siamo in attesa dell’approvazione della federazione di Milano. Cominciamo una nuova avventura. Un ringraziamento particolare al presidente uscente Elia per la disponibilità mostrata sin da subito e per l’opportunità data alla società Cas.mo».