Nuovi alberi per il viale della Stazione: in autunno la piantumazione

Lavori in corso in via della Stazione a Venegono Superiore, dove lo scorso 1° maggio era stati abbattuti i caratteristici alberi di tiglio che da anni accompagnavano l’arrivo in stazione di pendolari e viaggiatori occasionali.

Un intervento che aveva suscitato molte polemiche in paese. «Abbiamo spiegato che l’abbattimento è richiesto da Trenord per motivi di sicurezza, e com promesso saranno piantati altri alberi – spiega il sindaco Ambrogio Crespi – Non avremmo voluto abbattere i tigli, ma di fronte ad una questione di sicurezza non avevamo grandi alternative».

Le cose sono destinate a cambiare presto. In questi giorni in via della Stazione si sta lavorando per preparare la piantumazione di nuovi alberi, con la realizzazione di un cordolo in cemento che dovrà contenere la crescita delle piante e il terreno.

«I nuovi alberi verranno messi a dimora in autunno – conferma il sindaco – ma non sappiamo ancora che tipo di alberi. L’agronomo di Trenord ci ha consigliato tre o quattro specie adatte, con una crescita compatibile con la vicinanza alla banchina ferroviaria e ai cavi dell’alimentazione elettrica dei treni, stiamo valutando con l’agronomo del Comune quali siano i più indicati».

(Qui sotto: via Stazione come si presentava prima dell’abbattimento dei tigli)