Olimpiadi 2026, Milano-Cortina o Stoccolma-Åre? Alle 18 il verdetto finale

L’attesa terminerà intorno alle ore 18 di oggi, lunedì 24 giugno, nel momento in cui il presidente del Comitato Olimpico Internazionale – il tedesco Thomas Roth – annuncerà la sede delle Olimpiadi Invernali del 2026. In lizza, come noto, sono rimaste due candidature: quella italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Åre.

Dopo l’incontro a porte chiuse avvenuto in mattinata, nel corso del pomeriggio, le due delegazioni sono intervenute all’assemblea del Cio riunita a Losanna, per mostrare ai membri del massimo ente sportivo mondiale le presentazioni finali delle rispettive candidature. L’Italia, guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e rappresentata anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (Mattarella è intervenuto con un video), ha puntato anche sulla presenza di alcune atlete di punta delle discipline invernali quali Michela Moioli, Sofia Goggia (foto in alto), Arianna Fontana ed Elisa Confortola.

Nella delegazione presente a Losanna sono presenti anche due politici varesini di primo piano e cioè Giancarlo Giorgetti, in qualità di sottosegretario con delega allo sport, e Attilio Fontana che è il governatore della Regione Lombardia. Al suo fianco anche l’omologo veneto, Luca Zaia. Dalle 16 in avanti è prevista la votazione finale seguita dallo scrutinio; intorno alle ore 18, come detto, il verdetto. Tutto o niente, si vedrà.