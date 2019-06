Olimpiadi, nel toto amministratore circola anche il nome del varesino Umberto Gandini

All’indomani dall’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi invernali del 2026, vinte in ticket da Milano e Cortina, l’attenzione ha cominciato a focalizzarsi sulla governance che un grande evento come le olimpiadi richiede.

L’11 luglio si riunirà per la prima volta il gruppo dei vincitori ma già in questi giorni è cominciata la girandola di nomi per il posto più cruciale di tutta l’operazione: l’amministratore delegato o direttore generale, a seconda di come verrà impostata l’operazione, delle Olimpiadi 2026.

Come sempre accade in questi casi la nomina viene preceduta da indiscrezioni sui nomi papabili e tra i primi che girano in questi giorni il quotidiano La Verità giovedì in edicola ne ha fatto uno che riguarda in qualche modo la provincia di Varese.

Si tratta di Umberto Gandini, nato a Varese, con un passato nel gruppo Fininvest, ma soprattutto come dirigente nel Milan (che a Carnago ha il suo quartier generale) e nella Roma.

Secondo il quotidiano, che in un lungo articolo a firma di Alessandro Da Rold tratteggia il curriculum del manager, “Gandini è molto in sintonia con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (…) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega sarà l’uomo di punta nella gestione del comitato olimpico, in abbinata con Giovanni Malagò e gli altri attori istituzionali, da regione Lombardia e regione Veneto, da Milano a Cortina”.