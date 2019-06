Oltre 160.000 euro dalla Regione per marciapiedi, strade e ponti varesini

Sono cinque gli interventi finanziati dall’Assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile in provincia di Varese, per un totale di 163.297 euro.

Gli interventi vanno dal consolidamento strutturale dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal completamento dei percorsi ciclopedonali alla sistemazione delle fermate del trasporto pubblico fino alla protezione di scarpate e declivi.

In particolare, per Cittiglio sono stati stanziati 18.900 euro per la messa in sicurezza delle strade comunali, finalizzata alla protezione dei pedoni, per Monvalle sono stati stanziati 19.947 euro per la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo le vie Ferraris/Como; per Leggiuno sono stati stanziati 66.500 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione definitiva del tratto di via al Moro; a Montegrino Valtravaglia, sono stati stanziati 13.520 euro per il consolidamento e la sistemazione del ponte esistente sulla strada comunale tra Bosco Valtravaglia e Cugliate Fabiasco, mentre per Brissago Valtravaglia sono stati stanziati 44.430 euro per la messa in sicurezza della viabilità.