Paese in festa, la banda compie 180 anni

Il documento a cui si fa riferimento per dichiarare la data di fondazione della Banda di Cuvio narra che durante una festa tenutasi nel 1839 e organizzata dagli ultimi feudatari della valle, i Litta, dal salotto a pian terreno del Palazzo Litta “la banda musicale del Comune, suonava qualche valzer di Lanner o del vecchio Strauss”.

E’ chiaro che la data della nascita è antecedente al 1839, probabilmente durante il periodo del dominio napoleonico, ma non avendo altre documentazioni si fa fede alla prima data conosciuta: il 1839 .

Ora, dopo 180 anni da quella festa, la banda ritorna a esibirsi in quei luoghi e piu’ precisamente nel parco adiacente al palazzo per celebrare un compleanno dalle cifre tonde e che poche istituzioni possono vantare.

In questo lungo periodo in paese non vi è stata manifestazione, fossero le celebrazioni religiose o le commemorazioni civili e militari, feste popolari o carnevali, che non abbia avuto le note della banda come sottofondo musicale: tra gli interventi più importanti è da sempre ricordata l’accoglienza riservata a Garibaldi nel 1862, quando il generale tornò in valle dopo la vittoria sugli austriaci del 1859.

I periodi difficili delle guerre hanno portato grossi momenti di crisi, ma la rinascita del gruppo è sempre stata veloce e significativa, grazie ai vari dirigenti e maestri che si sono succeduti e soprattutto per la grande passione musicale dei vari musicanti.

Domenica 23 giugno, al parco Litta, ora intitolato al cav. Pancera, sindaco e anche presidente della Filarmonica Cuviese negli anni ’50 del secolo scorso, tutto il paese si ritroverà per celebrare un istituzione tra le più longeve di tutta la valle.



Ma non solo. La manifestazione, che ha avuto l’importante appoggio economico e logistico del Comune di Cuvio e della Proloco, prevede per le vie del paese una breve sfilata alla quale parteciperanno: il Corpo Musicale di Arcisate, la Filarmonica di Comerio, il Corpo Musicale Libertà di Rasa e la Filarmonica cuviese, che si esibiranno in alcuni concerti presso l’anfiteatro del Parco.

Quindi per Domenica ritrovo alle ore 15.30 presso la baita degli Alpini di Cuvio dove inizierà la sfilata e per augurare alla Banda di Cuvio: buon complenno!!!