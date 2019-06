Palio dei rioni: la festa inizia al Parco Spech con il palo della cuccagna

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Palio dei Rioni di Vedano Olona, con una prima divertente iniziativa in programma nel fine settimana.

“Aspettando il Palio” si terrà domenica 9 giugno al Parco Spech, dalle 14 alle 20, con una spettacolare gara di palo della cuccagna che vedrà impegnati veri professionisti dell’Aipc, l’Associazione italiana palo della cuccagna.

Trenta atleti, suddivisi in squadre da 5, verranno sorteggiati ed abbinati ad uno dei sei rioni di Vedano: Centro paese, Fondo campagna, Baraggia, Cruséta, Perseghétt e Vela. Chi avrà la squadra più forte inizierà ad accumulare punti per l’assegnazione del Palio, che si terrà nel mese di settembre durante la festa patronale di San Maurizio.

Altri punti se li giocheranno singoli “non professionisti” scelti tra i rioni che tenteranno anch’essi la scalata al palo.

Durante la festa si terrà anche la premiazione della gara di acrostici a cui hanno partecipato i bambini della scuole dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico, che porteranno ulteriori punti al rione di appartenenza.

“Speriamo che questa seconda edizione sia ancora più bella e divertente della prima – dice il presidente del Comitato Palio, Marco Zago – La prima è andata così bene che c’è il rischio di sedersi sugli allori, ma ci sono tante persone coinvolte e motivate e dunque speriamo di continuare a migliorare e a coinvolgere sempre più vedanesi. I primi risultati di questa iniziativa si sono già visti, perché in paese cresce il senso di appartenenza al proprio rione e si moltiplicano le occasioni di incontro e di conoscenza tra concittadini”.

Durante la festa sarà aperto un punto ristoro a cura di Viky Bar.

In caso di maltempo la festa si terrà ugualmente, ma se le condizioni meteo fossero pessime per informazioni in tempo reale si può chiamare il numero 349 4445772.

Per seguire gli eventi del Palio dei Rioni e restare aggiornati sulle varie iniziative mettere “Mi piace” alla pagina Facebook del Palio