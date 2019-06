Palumbo lascia la presidenza della commissione regionale e del Consiglio cassanese

Le dimissioni sono state protocollate al Consiglio comunale di Cassano Magnago e al Consiglio regionale della Lombardia: Angelo Palumbo fa un passo indietro e ha presentato le proprie dimissioni, protocollate, dalla carica di presidente del Consiglio comunale di villa Oliva e dalla carica di Presidente della Commissione regionale Territorio e Infrastrutture.

Il nome di Palumbo compare varie volte nella maxi inchiesta della Procura di Milano per corruzione e tangenti. Non è tra i destinatari di provvedimenti cautelari,e ad oggi non risulta indagato ma vista la sua posizione nei giorni scorsi le sue dimissioni erano state chieste a gran voce.

Il Movimento 5 Stelle Lombardia aveva inviato una lettera al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per chiedere le dimissioni di Angelo Palumbo, da Presidente della Commissione regionale Territorio e Infrastrutture della Lombardia. Mentre era stato il Pd di Cassano Magnago, per voce del suo segretario e consigliere comunale Tommaso Police, a chiedere quelle da Presidente del Consiglio cassanese.

Nelle dimissioni protocollate Palumbo ha addotto motivazioni personali. Resterà in carica in quanto consigliere comunale e regionale.