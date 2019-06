Pane, piadine, crepes e molto altro: la festa dell’autoproduzione a Maddalena

Radici nel Fiume cooperativa sociale onlus e Anfass Ticino Onlus di Somma Lombardo invitano alla comunità di Maddalena domenica 9 giugno 2019 per la 15^ edizione di “Non solo pane”, giornata dedicata all’autoproduzione alimentare.

Laboratori per imparare a fare il pane, piadine, gnocco fritto, pasta crepes… ma soprattutto per provare a mettere le “Mani in Pasta”

«Come ogni ci saranno molte occasioni di “mettere le mani in pasta” . Avremo un gruppo di amiche e amici esperti che insegnerà a grandi e piccini a preparare il pane in casa, in maniera semplice. In particolare avremo il piacere di avere la bravissima Paola Bellora che ci insegnerà un po’ della sua passione per il pane autoprodotto».

Ma “non solo pane”! Ci sarà anche spazio per biscotti e dolci, aiutati da Chiara Baldanzi «che vi farà far biscottini\crostatine con le marmellate biologiche della nostra Cooperativa Radici nel Fiume! E ancora produrremo insieme panzerotti, ,piadine,vedremo le ricette per fare gnocco fritto e tigelle, miacce e pane brezel e pane baghir (che potrete gustare appena li avrete cotti con i salumi e i formaggi che vi offriremo) e crêpes. E ancora ravioli e pasta fatta a mano (che poi vi porterete a casa o vi mangerete appena cucinati) e altro ancora. Altro ancora perche continuamente cerchiamo di nuovi amici e collaboratori che ci aiutino ad organizzare nuovi laboratori».

Apertura dei laboratori dalle 10.30 . Attenzione assolutamente puntuali quelli per il PANE che partirà alle ore 10.45 puntualissimo ( max 15 persone mattino e altrettanti nel pomeriggio)- Riapertura dei laboratori dalle ore 14.30 alle 16.30

Alle 13 il tradizionale gustoso pranzo equo e solidale Per tutti gli iscritti alla giornata.

Durante la giornata potrete degustare la birra cruda artigianale Orso Verde di Busto Arsizio.

Evento extrapane: 14.00 CONCORSO DI LIQUORI AUTOPRODOTTI.

E’ l’occasione per tutti quelli che si dilettano,a produrre in casa liquori tramandati da nonni, visti dalla zia esperta, frutto di sperimentazioni e raccolte estive di farli assaggiare e partecipare ad un “concorso gioco popolare”. E se non si produce nulla, si può sempre diventare assaggiatori e votare. Ricchi premi al liquore più votato. Chiedete info al 0331250184 ( rif. regolamento Paolo Rusconi)

Tutto il giorno aperto il servizio di noleggio biciclette per bambini e adulti.

Nella Comunità ci sono anche spazi per fare pic-nic e prati dove rilassarsi o giocare; è possibile passeggiare lungo i sentieri del Parco del Ticino che partono dalla Comunità o pedalare sulla pista ciclabile lungo il canale Villoresi. La Comunità Anfass Ticino di Maddalena è in località Molino di Mezzo a Maddalena, frazione di Somma Lombardo, le indicazioni per raggiungerla (… anche in bicicletta) sono sul sito www.radicinelfiume.it.