Parchi e aiuole, arrivano altri 150.000 euro per tagliare l’erba

Parchi più curati ed erba tagliata più spesso. È per questo motivo che la giunta ha stanziato un extra da quasi 150.000 euro ad Agesp Attività Strumentali per la gestione del verde pubblico a Busto Arsizio. Questi fondi si sommano così agli 873.600 euro già stanziati portando così il totale a sfondare il milione: 1.022.356,20 per l’esattezza.

Con lo stanziamento aggiuntivo Agesp -sia con operatori proprio e sia affidandosi a ditte esterne- dovrà garantire due sfalci in più rispetto agli 8 previsti oggi su una superficie complessiva di circa 880.000 metri quadri. Gli interventi riguarderanno nello specifico banchine, aiuole, parchi pubblici e spazi a verde in aree scolastiche.

La decisione di mettere mano al portafoglio è arrivata “a seguito di verifiche effettuate sul territorio comunale riguardanti in particolare il periodico mantenimento dei manti erbosi -si legge nella delibera votata in giunta- anche a seguito di collaborative segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza“.