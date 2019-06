Il Partito Democratico racconta alla città la rivoluzione dei Consigli di quartiere

Dodici piccoli “parlamentini” che faranno da cinghia di collegamento tra il Consiglio comunale e i cittadini dei quartieri. È la novità approvata quest’anno dal Comune di Varese e che il Partito Democratico è pronto a promuovere nei prossimi due weekend per garantire nel migliore dei modi la loro applicazione.

Sono i Consigli di quartiere, un nuovo organo che sarà introdotto entro la fine dell’anno, formato, a seconda dei residenti in ciascun quartiere, da un numero da 5 a 9 consiglieri.

I componenti di ciascun consiglio saranno indicati per il 70% dai gruppi politici del Consiglio comunale (rispettando le quote tra maggioranza ed opposizione) e per il restante 30% attraverso un sorteggio tra i residenti che potranno scegliere se accettare o declinare l’incarico.

Per spiegare e far comprendere la piccola rivoluzione che attende la città da qui a dicembre il Partito Democratico è pronto a schierare 50 volontari che, attraverso una serie di gazebo in tutte le piazze, racconteranno cosa sono i consigli di quartiere e che funzione avranno nella vita politica e amministrativa di Varese.

COME SARANNO COMPOSTI I CONSIGLI DI QUARTIERE

«Si tratta di uno strumento nuovo e che quindi avrà bisogno di essere raccontato e compreso da tutta la cittadinanza – ha spiegato il consigliere Giacomo Fisco, tra i promotori del provvedimento approvato in Consiglio comunale -. I consigli saranno una grande occasione di partecipazione per tutti i cittadini, potranno presentare istanze e discutere tematiche cittadine, fare proposte e proporre soluzioni».

I gazebo nei quartieri per raccontare il progetto saranno a Sant’Ambrogio in P.zza Milite Ignoto domenica 16 dalle 9 alle 12; a Masnago in P.zza Ferrucci domenica 23 dalle 9 alle 12; a Bobbiate in P.zza Bossi domenica 16 dalle 9 alle 12; a Casbeno in P.zza Libertà domenica 16 dalle 9 alle 12; a Biumo Inferiore in P.zza XXVI Maggio sabato 15 dalle 9 alle 12; a San Fermo in P.zza Spozio sabato 22 dalle 9 alle 12; a Belforte in Piazzale Carrefour sabato 22 dalle 9 alle 12; a Valganna Sabato 22 dalle 9 alle 12; in zona Aguggiari alla Chiesa Kolbe domenica 23 dalle 9 alle 12; a Capolago in zona chiesa domenica 23 dalle 9 alle 12; a San Carlo in zona chiesa domenica 16 dalle 9 alle 12; a Giubiano in P.zza Biroldi domenica 23 dalle 9 alle 12.

«L’idea dei consigli è nata dalla volontà di coinvolgere il più possibile i cittadini – ha spiegato il consigliere Francesco Spatola -. La volontà di prendere le decisioni sulla base dell’esperienza di chi ci abita».

«Con questi 12 incontri informativi vogliamo portare nelle mani dei cittadini questo nuovo strumento – ha spiegato Angelo Zappoli -. I consigli saranno importantissimi ancor più in una città come Varese che è policentrica: ci sono una quarantina di rioni, ognuno con le proprie storie e tradizioni, per questo i consigli saranno un’occasione di confronto e proposta ancora più vicino ai cittadini rispetto al Consiglio comunale».