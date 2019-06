Passa in consiglio la variazione di bilancio: via alle asfaltature (e molto altro)

E’ stata approvata anche in consiglio comunale la megavariazione di bilancio del comune di Varese, tre milioni di euro divisi in diversi capitoli di spesa: dalla sicurezza alle scuole, dall’ambiente al sociale passando per sport e turismo.

Anche se la parte più grossa, però, verrà alle asfaltature, per il quale saranno riservati circa due milioni.

Milioni che saran disponibili fin da domani, visto che il punto all’ordine del giorno è stata votata a larga maggioranza (18 favorevoli e sei contrari) ma con praticamente la stessa maggioranza (17 favorevoli e sei contrari) ne è stata votata l’immediata esecutività.

«Questa variazione – afferma l’assessore alle Risorse di Palazzo Estense Cristina Buzzetti – punta a imprimere un nuovo passo a tante opere che realizzeremo nei prossimi mesi. Parliamo di progetti concreti, in grado di soddisfare le richieste dei cittadini e di dare un nuovo volto a Varese. Se siamo arrivati fin qui è grazie all’ottimo lavoro che abbiamo fatto in sede di programmazione».

DOVE ANDRANNO I FONDI

Buona parte della variazione, come detto, sarà riservata a strade e vie della città. Al primo lotto di asfaltature, partito nelle scorse settimane, se ne aggiungeranno altri due, con grande attenzione dedicata soprattutto ai quartieri e alla viabilità secondaria.

Tra le altre voci spicca poi quella relativa alle scuole e alla loro sicurezza. Se in alcuni edifici erano infatti da tempo programmati interventi sulle caldaie e sul sistema di riscaldamento, tra qualche mese si interverrà anche con l’installazione di telecamere e di circuiti di videosorveglianza all’esterno degli istituti.

Sul fronte del verde pubblico, invece, sono stati stanziati fondi per la promozione dei parchi storici attraverso la realizzazione di cartellonistiche dedicate. Obiettivo, oltre a favorire la cura di queste aree, anche quello di attrarre nuovi turisti in città.

Altri fondi sono stati investiti sulle vie del centro, con nuovi allestimenti per renderle più attrattive, sulla mobilità degli studenti e sugli impianti sportivi, con oltre 200mila euro stanziati per la loro manutenzione straordinaria. Aumentato per il 2019, infine, il contributo per l’efficienza energetica dei condomini di Varese e per la riqualificazione di molti edifici Erp dell’edilizia popolare.