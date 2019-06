Passaggio di consegne per il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano

Domenica 23 giugno si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne tra il presidente del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano Giuseppe Taldone ed il suo successore Alessandro Rossi, che guiderà il club per tutto l’anno rotariano 2019/20.

Location suggestiva trattandosi di un battello, completamente allestito e predisposto per l’occasione, in navigazione sul Lago Maggiore con partenza da Angera e successiva tappa a Laveno Mombello.

Passaggio di consegne anche tra i Presidenti dei giovani del Rotaract Laveno Luino Alto Verbano con Marta Galmarini che cede la guida del Club ad Enzo Dell’Erba.

Grande la partecipazione del pubblico, con oltre 150 persone accorse per assistere a questo importante evento. Presente tra gli altri anche l’Assistente del Governatore del Distretto 2042 Giuseppe Del Bene e l’attrice luinese Sarah Maestri. Molto soddisfatto Giuseppe Taldone per l’anno trascorso alla guida del Club con tanti progetti e iniziative realizzate.

Tra queste i diversi momenti conviviali a tema con importanti ospiti e sempre con grande partecipazione di pubblico, l’apertura della sportello DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) presso la biblioteca di Ispra, la lotta al Cyberbullismo con coinvolgimento delle scuole di Arona, Sesto Calende, Besozzo e Ranco, gli incontri di educazione orale e sulla legalità con gli alunni delle scuole di Laveno, il sostegno economico all’orfanotrofio “Tashi Orphan School” di Kathmandu in Nepal, l’acquisto di un visore notturno professionale per i Vigili del Fuoco di Luino, la donazione di un nuovo servizio posateria del valore di 1000 euro al Centro di Formazione Professionale (CFP) di Luino, la raccolta fondi a scopo benefico a favore dei poveri del nostro territorio, circa 4600 euro, e quella per il progetto internazionale “Aquaplus” finalizzato a portare acqua in quei Paesi dove ancora ci si ammala e si muore per la sua carenza, circa 4200 euro.

Taldone ha poi ringraziato, donando un piattino ricordo, il proprio Direttivo composto da Francesco Surace, Vicepresidente, Stefano Tondo, Segretario, Gabriele Apicella, Tesoriere, Carmen Sculli, Prefetto, dai Consiglieri eletti Roberta Longhi, Paolo Buonfino, Paolo Bassetti, Angelo Ferloni e dal responsabile dei rapporti con la Rotary Foundation Augusto Lovati. Assegnato infine da Taldone il prestigioso attestato rotariano “Paul Harris Fellow” a Daria Gilli, giornalista, Gianni Armiraglio, fotografo e Carmen Sculli, Prefetto del Club. Si tratta di un’importante riconoscimento che il Rotary assegnata a chi si è distinto durante l’anno per le proprie attività di servizio. Nel corso della serata è stato inoltre presentato dal neo Presidente Alessandro Rossi il nuovo direttivo che guiderà il Club per l’anno 2019/20: Edoardo Duratorre Vice Presidente, Augusto Lovati Segretario e responsabile Commissione Rotary Foundation, Gabriele Apicella Tesoriere, Linda Franzetti Prefetto, Giusy Giordano, Consigliere e responsabile Commissione Giovani, Roberto Morelli, Consigliere e responsabile Commissione Pubblica Immagine, Silvia Ghiringhelli, Consigliere e responsabile Commissione Progetti, Luisa Fiorella, Consigliere e responsabile Commissione Effettivo.

Presente alla cerimonia anche il Presidente Incaming a.r. 2020/21 Francesco Surace, che nel corrente anno si occuperà della Commissione Amministrazione.