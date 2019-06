Pedigree da truffatori e articoli illeciti, la polizia locale denuncia due uomini

Due segnalazioni come tante pervenute dai cittadini Vergiatesi, una che segnala un’auto bianca che va su e giù per una via e poi una telefonata che avvisa il Comando della presenza di una persona con fare sospetto in un’altra zona del paese.

È partita così l’ultima operazione della polizia locale di Vergiate che in poche ore hanno rintracciato i sospettati: si trattava di due persone con diversi precedenti penali, abituali truffatori, responsabili di diverse furti e non in regola con le norme del Codice della strada.

Identificati e denunciati, oltre a subire il ritiro della patente e il sequestro di oggetti e articoli di provenienza illecita, a piede libero hanno lasciato il territorio comunale.

«Ringraziamo sempre chi al primo sospetto, dimostrando spiccato senso del dovere, allerta le forze dell’ordine consentendoci di fare al meglio il nostro lavoro», ha commentato il comando della locale.