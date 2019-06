L’Associazione Velica Monvalle organizza “Piccole Vele a Monvalle”, tre corsi di scuola vela per ragazzi/e, juniores e cadetti, il primo dal 24 al 28 giugno, il secondo dal 8 al 12 luglio e il terzo dal 19 al 23.

L’intento è quello di coinvolgere i giovani che desiderano conoscere, iniziare a praticare e poi, forse, approfondire fino a livello agonistico lo sport della vela.

Gli allievi saranno seguiti da istruttori federali FIV.

I corsi, che si sviluppano nell’arco di cinque giorni, si svolgono dalle 9 alle 17.

Imbarcazioni disponibili: n.5 Rs Feva, n.9 Optimist, n.2 Laser, n.1 4,20, n.1 4,70.

Imbarcazioni di assistenza: n.3 gommoni con motore da 40 hp.

Pranzo e merenda offerto dall’Associazione Velica Monvalle.

Il costo per ciascun corso è di euro 180.

Sconto di 20 euro per ciascun fratello successivo al primo.

Sconto euro 20 su ciascun corso per chi decide di frequentare più corsi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il gruppo sportivo via mail agli indirizzi segreteria@avm-monvalle.com o grupposportivo@avm-monvalle.com oppure chiamare Antonio Sica al numero 338 3474373.