A piedi, in bicicletta o con la torcia: 24h di scoperta sui laghi

Un fine settimana in famiglia da trascorrere nel verde, alla scoperta dei territori del lago di Comabbio e Lago di Varese, in notturna o in pieno giorno, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Aigae.

Sabato 22 giugno, ore 21.30

SUONI ED EMOZIONE AL LAGO DI NOTTE

Escursione guidata con Guida Ambientale Escursionistica AIGAE attorno al Lago di Comabbio, per cogliere gli aspetti della natura di notte, cercando di catturarne rumori, suoni, canti.

La camminata sarà anche occasione per sfruttare i vantaggi del buio, mettendo momentaneamente da parte l’uso della sola vista per percepire l’ambiente circostante, tornando ad usare udito, olfatto e tatto.

Il percorso è adatto a tutti (i bambini possono partecipare solo se accompagnati da un genitore).

Consigliato un abbigliamento adatto al clima e all’orario, acqua e torcia (anche frontale).

Domenica 23 giugno

Ore 10.00 e 18.00

IN BICI TRA I LAGHI

Escursione guidata gratuita in bicicletta con Guida Ambientale Escursionistica AIGAE alla scoperta sotto il profilo naturale dei percorsi ciclabili attorno ai laghi di Comabbio e Varese. Sarà possibile osservare da vicino alcune specie tipiche degli ambienti lacustri, scoprendone caratteristiche e curiosità, ed al tempo stesso guarderemo le forme del paesaggio per capirne la formazione ed evoluzione nel corso del tempo.

La manifestazione è gratuita con prenotazione qui.

Consigliato a tutti, bambini dai 12 anni accompagnati da un genitore.

Portare: acqua, cappello, crema solare, abbigliamento sportivo adatto a escursione in bicicletta

Domenica 23 giugno, ore 10 – 11 – 15 – 16 – 17

GIOCANDO CON LA NATURA

Simpatiche e divertenti attività di gioco per tutta la famiglia, utili per stimolare l’osservazione, la curiosità e imparare piccole e grandi curiosità dell’ecosistema all’interno del Parco Pubblico Berrini di Ternate.

Domenica 23 giugno, ore 10 – 11 – 15 – 16

TOUR IN FOOTBIKE SUL LAGO DI COMABBIO

Escursione guidata gratuita con foot bike (o monopattino sportivo) con Guida Ambientale AIGAE sulla pista ciclabile del lago di Comabbio. Per unire la curiosità di scoprire i principali aspetti ambientali di un bacino lacustre, imparando – in modo pratico, sicuro e coinvolgente – ad usare questa nuovo mezzo di trasporto .

Chi lo desidera può noleggiare biciclette e footbike presso l’Hotel Residence Montelago dalle 10 alle 18 oppure prenotandole al seguente link.

I posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione entro venerdì 21 giugno qui

L’Evento è organizzato con la collaborazione di EguideXperience, & Residence

Myfootbike Italia e Montelago Hotel, punto di ritrovo per le escursioni, in via Roma 32 a Ternate.