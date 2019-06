A piedi e in elicotterro contro lo spaccio nel bosco del Rugareto

Nel pomeriggio di sabato i carabinieri della Compagnia di Saronno con la preziosa e qualificata collaborazione del personale del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno della zona boschiva denominata Rugareto e lungo le vie di comunicazioni ad essa adiacenti.

Numerosi posti di controllo sono stati eseguiti dalle autoradio, alcuni dei quali supportati dalla presenza dell’elicottero, che è atterrato in un terreno della frazione Massina di Cislago. I militari hanno identificato e sottoposto al vaglio della banca-dati circa sessanta soggetti, tra conducenti di autovetture, occupanti e frequentatori della vasta area verde.

Tra questi, una donna 44enne di Borgomanero e un uomo 24enne di Tradate sono stati sorpresi in possesso di hashish, la cui modica quantità ha permesso soltanto di poterli segnalare alla Prefettura amministrativamente in qualità di assuntori. Peggio è andata per un minore, appena 17enne, che è stato controllato da una pattuglia nella periferia di Marnate con 15 grammi di hashish nascosti nel borsello. Il ragazzo, residente a Cairate di origini magrebine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla Procura dei Minorenni.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso invece di fermare un 33enne di Castelseprio, risultato in evidente stato di ebbrezza alcolica, il cui tasso alcolemico era superiore allo 0,80 mg/1 per cui è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica. Durante l’accesso nell’area boschiva i carabinieri hanno anche scoperto e smantellato un giaciglio creato dai pusher, formato da teli in plastica e assi in legno. Venerdì scorso si era riunito un comitato in Prefettura a Varese sullo specifico argomento.